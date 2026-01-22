Detenido en Burgos por difundir imágenes sexuales de una joven de 20 años con discapacidad creadas con IA

Agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

BURGOS, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 35 años como presunto autor de un delito de pornografía infantil por la creación y posterior difusión de vídeos de contenido sexual generados a través de herramientas de inteligencia artificial, supuestamente protagonizados por una joven con discapacidad.

La investigación se inició cuando efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Burgos tuvieron conocimiento de la posible elaboración y distribución de este tipo de imágenes pornográficas, en las que aparecía una joven de 20 años, ajena a todo el proceso, desnudándose, detalla la Comisaría Provincial a través de un comunicado.

Atendiendo a la gravedad de los hechos y a la vulnerabilidad de la persona afectada, los agentes iniciaron de oficio una investigación con el objetivo de lograr "el total esclarecimiento de los hechos", donde resultó "fundamental" la colaboración del "entorno más cercano de la víctima".

Los guardias civiles pudieron hacerse con las imágenes para su análisis técnico y pericial, "así como ampliar la información relativa a las circunstancias y autoría del ilícito".

Las animaciones estudiadas, de contenido sexual, habían sido creadas con Inteligencia Artificial a través de una fotografía original en la que aparecía la víctima.

Los agentes lograron identificar al presunto responsable. Una vez localizado en un polígono situado en las inmediaciones de Burgos fue detenido por un delito de pornografía infantil.

Las diligencias instruidas, junto con la persona detenida, ya han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en funciones de Guardia de Burgos.