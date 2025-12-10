Detenido en Burgos un hombre de 55 años por maltrato continuado a su madre

BURGOS 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Burgos ha detenido a un hombre de 55 años por un delito de malos tratos continuados a su madre, según han informado este miércoles fuentes del Ayuntamiento.

Los hechos se produjeron el pasado 4 de diciembre, cuando se recibió el aviso de una agresión en una vivienda de la calle Doctor Emilio Jiménez Heras de la capital burgalesa, hasta donde se desplazaron los efectivos policiales.

Una vez en la vivienda, los agentes pudieron comprobar que la mujer, madre del detenido, sufría lesiones en el rostro además de que pudieron constatar también un maltrato continuado en el tiempo de insultos y vejaciones.

Por ello, se procedió a la detención de su hijo, de 55 años, por la comisión de un delito de malos tratos en el ámbito familiar.