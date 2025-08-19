Detenido en Burgos un menor, fugado de un centro, por robar en las taquillas de las piscinas de El Plantío. - POLICÍA NACIONAL DE BURGOS

El hecho ocurrió a mediados del pasado mes de julio por la tarde y la víctima fue un empleado de las propias instalaciones

BURGOS, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha identificado y detenido a un adolescente de 16 años por un delito de robo con fuerza cometido al forzar una taquilla de los vestuarios de las piscinas municipales de El Plantío, en Burgos, del que ha sido víctima un empleado de las mismas, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Dicho trabajador, que finalizaba su jornada laboral, observó que la taquilla donde guardaba sus pertenencias había sido forzada. Como echó en falta las llaves de su coche, además de varias prendas de vestir, salió al exterior y comprobó que el mismo había sido abierto. Su interior se encontraba revuelto y echó en falta, entre otros efectos personales, su cartera con dinero y documentación, por lo que dio aviso a la Policía.

Los agentes uniformados que acudieron al aviso se entrevistaron tanto con el perjudicado como con los responsables de seguridad de las instalaciones y, tras una primera toma de datos, identificaron minutos después a tres menores, sospechosos de haber participado en el robo, en una calle cercana a la instalación municipal. Esta primera intervención logró la recuperación de las llaves del vehículo, lo que sirvió de base consistente para la investigación y el esclarecimiento de cómo ocurrieron estos hechos y quiénes fueron los responsables.

Una vez recabada la denuncia formulada por el perjudicado, dicha investigación ha finalizado con la identificación del presunto autor material del robo, quien se encontraba fugado de un centro de protección, y la imputación del hecho a otros dos menores que le dieron cobertura, participando en el mismo.

Hace varios días el menor era interceptado en la vía pública y detenido. Ya ha sido puesto a disposición de la Fiscalía de Menores, que ha decretado su reingreso en el establecimiento del que se había fugado.