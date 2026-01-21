Detenido en Burgos por recibir tabletas de hachís mediante un envío de paquetería

BURGOS, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido en Burgos por ser destinatario de un paquete con 101 gramos de hachís a través de empresas de envíos de comercio online, cuya trazabilidad se investiga por parte de la Policía Nacional, conocer el punto de origen o envío e identificar a los responsables del mismo.

Agentes de la Comisaría Provincial de Burgos especializados en la lucha contra el tráfico de drogas detuvieron al varón, de mediana edad y al que se atribuye la comisión de un delito contra la salud pública, el pasado 12 de enero.

Este operativo comenzó a finales del año pasado, cuando mediante la colaboración entre el denominado "tercer sector" y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se transmitían las sospechas sobre determinados envíos de paquetería, y la posibilidad de que algunos de ellos contuvieran sustancias prohibidas.

A partir de ese momento, la Policía Nacional centró sus esfuerzos en comprobar dichas sospechas y lograr la identificación de la persona o personas implicadas.

En este sentido, hace varios días agentes encargados de la investigación se personaron en una conocida empresa de paquetería y envíos de comercio online situada en Burgos e interceptaron lo que resultó ser un caja sospechosa. Bajo varios envoltorios y bolsas, se hallaron dos "tabletas" de hachís, con un peso total aproximado de 101 gramos, que fueron intervenidos.

Tras identificar plenamente al receptor y destinatario de la droga, el mismo ha sido detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública.

La Policía Nacional trabaja para conocer la trazabilidad de la droga intervenida, así como el punto de origen o envío e identificar a los responsables del mismo.