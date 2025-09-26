Detenido en Burgos tras sustraer material a un fotógrafo durante una boda en un hotel de la ciudad. - POLICÍA NACIONAL BURGOS

BURGOS 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Burgos ha detenido a un individuo como presunto autor del hurto al descuido de la mochila de un fotógrafo, con material valorado en 1.500 euros, cometido en el interior de un hotel de Burgos durante la celebración de un enlace matrimonial, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Sobre la una de la madrugada del pasado 21 de septiembre, el detenido entró en un hotel donde se celebraba una boda y, aprovechando el momento en que el denunciante--fotógrafo profesional--trabajaba en el reportaje fotográfico de los contrayentes, se llevó al descuido su mochila de trabajo en la que guardaba diverso material fotográfico, objetos, documentación personal y dinero en efectivo. Acto seguido, el ladrón abandonó el hotel a pie.

La investigación policial, apoyada en los registros del sistema de cámaras de seguridad del establecimiento hotelero, ha arrojado un resultado positivo. Los agentes, analizando la conducta criminal y los movimientos y datos conocidos del detenido, presunto responsable de un alto número de robos cometidos recientemente en la ciudad, han logrado recuperar y devolver al perjudicado gran parte del material fotográfico sustraído, del cual se había ya desprendido con intención de obtener dinero a cambio.

Esto ha permitido minimizar el perjuicio causado al fotógrafo, que no obstante ha debido retrasar y cancelar proyectos profesionales a causa del hurto sufrido. Al sujeto responsable, la Policía Nacional le atribuye la presunta autoría de 12 robos con fuerza cometidos en los últimos tres meses, y ha sido recientemente detenido tanto por la Policía Nacional como por la Policía Local de Burgos.