Detenido un camionero en Cubillas (Valladolid) por superar ocho veces la tasa de alcohol permitida

Imagen de archivo de un control de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID 8 May. (EUROPA PRESS) -

Un camionero ha sido detenido en Valladolid acusado de haber cometido presuntamente un delito contra la seguridad vial tras haber superado ocho veces la tasa de alcohol, ha informado este viernes la Guardia Civil.

Los hechos se iniciaron a raíz de la "conducción errática" de un vehículo pesado de origen extranjero que circulaba por la autovía de Castilla, A-62, sentido Tordesillas, que, según ha asegurado la Guardia Civil, estaba poniendo en peligro a los demás usuarios de la vía al acelerar y frenar bruscamente.

Una patrulla de la Guardia Civil observó lo ocurrido y consiguió parar al conductor en el kilómetro 102,000 de la A-62 (Burgos -Salamanca) a la altura del término vallisoletano de Cubillas de Santa Marta.

Ante la supuesta infracción al Reglamento General de Circulación por conducción negligente, el conductor fue sometido a las pruebas de detección de alcohol y drogas que dieron como resultado una tasa de alcohol de 1,27 y 1,19 mg/l en aire espirado.

La Guardia Civil procedió a la inmovilización del vehículo pesado y la detención del conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. También se remitieron las correspondientes diligencias al Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid.