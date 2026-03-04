Detenido con cinco placas de hachís al salir de la estación de autobuses de Salamanca

Imagen de la droga incautada en Salamanca - POLICÍA NACIONAL

SALAMANCA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por un presunto delito contra la salud pública tras intervenirle cinco placas de hachís que llevaba ocultas entre sus ropas cuando salía de la estación de autobuses de Salamanca.

Los hechos se remontan a las 15.00 horas del martes, 3 de marzo, cuando agentes del Plan de Seguridad preventivo con motivo de las próximas elecciones autonómicas que se encontraban cerca de la estación de autobuses observaron a un hombre en el vestíbulo hacia la vía pública.

Al detectar la presencia de los agentes, esta persona sacó rápidamente su teléfono móvil y simuló una conversación al mismo tiempo que comenzó a caminar a gran velocidad hacia el centro de la ciudad mientras miraba constantemente hacia atrás.

Los agentes interceptaron al hombre para proceder a su identificación y observaron que mostraba un gran nerviosismo, ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press. Finalmente, tras realizar una inspección de sus pertenencias y un cacheo preventivo, localizaron ocultos entre sus ropas cinco envoltorios de plástico transparente con una pegatina que contenían una sustancia prensada de color marrón, que ha resultado ser hachís.

Ante estos hechos, los agentes detuvieron al hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública e intervinieron la sustancia estupefaciente hallada, que ha arrojado un peso aproximado de 500 gramos de hachís, cuyo valor en el mercado ilícito alcanzaría un valor superior a los 3.000 euros.

Una vez finalizados todos los trámites en dependencias policiales, el detenido pasó a disposición judicial.