Detenido tras colarse en un internado y llevarse un portátil y 400 euros en efectivo en Salamanca

SALAMANCA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Salamanca a un hombre que se coló en el internado de un colegio para sustraer un ordenador portátil, varios video juegos y dinero en efectivo que ascendía a un total de 400 euros.

La actuación policial se inició sobre las 15.00 horas del pasado jueves, tras recibir en dependencias policiales una denuncia en la que la víctima manifestaba ser el responsable del internado de un colegio, y comunicaba haber sufrido la sustracción de varios efectos en las instalaciones de la residencia.

El denunciante manifestó que una persona desconocida y ajena a las instalaciones del internado había accedido a las mismas cuando el conserje estaba ocupado para deambular libremente por varios de las estancias del centro.

El autor fue descubierto por una trabajadora del internado, a la cual le extrañó ver salir a una persona desconocida de uno de los despachos de la zona no accesible al público, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Con la información detallada facilitada por el denunciante, funcionarios que se encontraban de servicio localizaron poco tiempo después de cometer los hechos a una persona que coincidía con las características físicas y de vestimenta del autor.

Por todo ello, y al entender los actuantes que se encontraban ante la comisión de un delito de un hurto procedieron a su detención, si bien el detenido no portaba ninguno de los efectos sustraídos fue trasladado a dependencias policiales.

Una vez finalizados los trámites documentales se dio cuenta de los hechos al juzgado en funciones de guardia, pasando el detenido a disposición de su titular.