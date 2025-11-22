Detenido por conducir drogado con 195 gramos de marihuana en el interior de su vehículo en Medina (Valladolid)

Archivo - Sucesos.- Detenido un técnico de reparación móvil por enviarse vídeos privados de una clienta en Valladolid - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

VALLADOLID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un conductor, que arrojó un resultado positivo en el test de drogas en consumo de cocaína, que circulaba erráticamente con un turismo en un pinar de la localidad vallisoletana de Medina del Campo, al que se le encontraron 195 gramos de marihuana durante el registro del vehículo.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 18 de noviembre, cuando una dotación de la Policía Nacional localizó durante su patrullaje en un pinar de la villa, un turismo cuyo conductor conducía erráticamente entre los árboles, por lo que procedió a darle el alto e identificarle.

Cuando los policías requirieron la documentación al varón, comprobaron cómo del interior del vehículo emanaba un fuerte olor a marihuana y el joven daba respuestas incoherentes de qué hacía allí y por qué conducía así, a la par que presentaba síntomas de haber consumido sustancias estupefacientes.

Fue entonces cuando los agentes realizaron un registro por seguridad del interior del vehículo y localizaron en el maletero una bolsa de grandes dimensiones, con varias capas de plásticos a su alrededor, para disimular el fuerte olor que desprendía.

En el interior había una sustancia que resultó ser marihuana, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los agentes procedieron en ese momento a la detención del hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública y a su traslado a las dependencias de la Comisaría Local de Policía Nacional en Medina del Campo.

Una vez en dependencias policiales, la sustancia intervenida arrojó un peso de 195 gramos, razón por la que se solicitó la colaboración de una dotación de la Guardia Civil, cuyos agentes practicaron un drogo test al detenido que arrojó un resultado positivo en consumo de cocaína.

Una dotación de la Policía Municipal se hizo cargo del turismo del detenido y los agentes de la Policía Nacional continuaron con el trámite de las diligencias, para finalmente imputar al detenido también un delito contra la seguridad del tráfico.

El detenido fue oído en declaración en las dependencias policiales, si bien quedó posteriormente en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerido para ello.