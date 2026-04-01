Detenido un constructor por emplear a extranjeros sin documentación ni permisos de trabajo en León

Agentes de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

LEÓN, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil detuvieron a finales del pasado mes a un varón como supuesto autor de un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores en una localidad cercana a Valencia de Don Juan (León).

Guardias civiles de los puestos de Valencia de Don Juan y Valderas, iniciaron investigaciones a raíz de diversas informaciones sobre supuestos incumplimientos en materia laboral y de seguridad con el fin de detectar, identificar, ayudar y proteger a las posibles víctimas de tales actuación y de esta manera, tratar de evitar la explotación laboral de personas que trabajan en dicho sector en la comarca.

Los investigadores comprobaron que se producía un incumplimiento de la normativa laboral y de seguridad en trabajos de construcción y albañilería en una localidad cercana a Valencia de Don Juan (León).

Como resultado del operativo, se identificaron a varias personas de diferentes nacionalidades que se encontraban trabajando en una obra y que carecían de documentación y permisos de trabajo, así como alta en la Seguridad Social. Por tal motivo, se confeccionaron las actas administrativas y diligencias penales oportunas, que han sido entregadas en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de León.