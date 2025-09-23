Detenido por el cultivo de 50 plantas de marihuana cerca de Antimio de Arriba (León)

LEÓN, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Armunia (León), han puesto a disposición judicial a un varón tras descubrir una plantación 'outdoor' ilegal de cannabis, actualmente en estado de floración, cerca de Antimio de Arriba con unas 50 plantas de dos metros de altura y casi 70 kilogramos de peso.

La detención se produjo 19 de septiembre. Se trata de un vecino de Villanueva del Carnero (León) que se enfrenta a un presunto delito contra la Salud Pública (cultivo o elaboración de marihuana), informa la Subdelegación del Gobierno a través de un comunicado.

La parcela se encontraba en un lugar de difícil acceso a pie y oculta tras diversa vegetación para dificultar su ubicación. Para ello contaba con una "meticulosa" limpieza de la maleza, valla perimetral y un cuidado "exhaustivo" del terreno, así como riego de agua extraída de un pozo cercano.

Una vez que los investigadores reunieron las pruebas e indicios suficientes para relacionar al ahora detenido con la plantación, se procedió - previa autorización de la autoridad judicial - al decomiso de 50 plantas de marihuana de unos dos metros de altura y unos 70 kilogramos de peso en brutal y de todos los utensilios utilizados para su cultivo.

El detenido, diligencias y efectos intervenidos, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de León.