Detenido en Delicias, Valladolid, con 22 gramos de speed tras ser sorprendido en un coche que no era suyo

VALLADOLID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre en el barrio vallisoletano de Las Delicias como presunto autor de un delito de tráfico de drogas --el individuo se encuentra ya en libertad con cargos-- ya que fue sorprendido en el interior de un turismo por su propietario y, posteriormente, cuando le localizaron y registraron los agentes se le encontraron 22 gramos de speed.

Según han informado a Europa Press fuentes policiales en un comunicado, la actuación se inició cuando una llamada de un ciudadano a la sala CIMACC 091 daba cuenta de que había sorprendido a primera hora de la mañana a un hombre en el interior de su turismo estacionado en la calle Santa Ángela, en el barrio de Las Delicias.

El varón se había dado a la fuga y el requirente facilitó la descripción física del hombre a las dotaciones policiales en servicio.

Un vehículo radio patrulla con dos policías uniformados fue comisionado al lugar para comprobar los hechos, y una vez allí, inició una batida por la zona para tratar de localizar al hombre.

Los agentes vieron en la calle Vegafría a un varón en un patinete eléctrico que coincidía con las características que había facilitado el requirente, por lo que le dieron el alto y le identificaron.

Cuando procedieron a realizar un cacheo preventivo de seguridad por si el hombre llevara algún útil de los usados habitualmente para forzar vehículos, los agentes localizaron escondida entre sus ropas una caja de tabaco vacía que en su interior contenía una bolsa auto-cierre, con una sustancia blanca que resultó ser speed.

Los agentes procedieron en ese momento a notificar al varón sus derechos por ser detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y lo trasladaron a dependencias policiales.

Una vez en la Comisaría Provincial de Valladolid, se continuaron las diligencias policiales, se realizó un 'drogo test' a la sustancia intervenida, que resultó positiva a speed con un peso de 22 gramos.

Según las tablas de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes para el segundo semestre de 2025, la droga intervenida hubiera alcanzado un valor de 1.223,38 euros en el mercado ilícito. Con el atestado policial ya concluido el hombre ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.