Destroza varias habitaciones de un hostal y tira una tele por la ventana en Valladolid

VALLADOLID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Valladolid ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de daños tras acceder a habitaciones no ocupadas de un local de hospedaje, destrozar enseres y electrodomésticos, arrancar tres televisores de la pared y arrojar uno de ellos por una ventana a un patio de luces.

La detención tuvo lugar el pasado juevos, cuando el responsable de un local de hospedaje de la capital llamó a la Policía para solicitar la presencia de los agentes para dar cuenta de unos destrozos en el lugar.

Un indicativo policial uniformado se presentó en el establecimiento, donde se entrevistó con el requirente, quien relató cómo personas desconocidas habían originado destrozos en dos habitaciones y una sala del establecimiento.

Los agentes pudieron apreciar que alguien había arrancado de cuajo los televisores de la pared de esas dos habitaciones y se encontraron uno de ellos en el suelo de un patio interior junto a los restos de una lámpara y una silla, que presumiblemente alguien había arrojado desde la ventana de la habitación.

En ese momento se personó un conserje del hostal que había trabajado durante la pasada madrugada y había observado a través de las cámaras cómo llegaba al establecimiento un joven que se alojaba en una de las habitaciones acompañado de otros tres, todos ellos al parecer bajo los efectos del alcohol.

También vio al mencionado joven acceder a las habitaciones que presentaban los daños, que estaban desocupadas de clientes, por lo que tenían la llave en la puerta. Fue entonces cuando los agentes llamaron a la puerta de la habitación ocupada por el joven y lo sorprendieron en su interior junto a tres individuos.

En esta habitación también había sido arrancada la televisión de cuajo y estaba tirada en el suelo, junto a los restos de una lámpara.

El joven que estaba hospedado en esa habitación reconoció a los agentes haber cometido todos los destrozos al estar bajo los efectos del alcohol y no recordaba qué había hecho con el televisor que faltaba de una de las habitaciones afectadas.

Por todo esto los agentes procedieron a la detención del joven como presunto autor de un delito de daños y a su traslado a dependencias policiales para continuar con los trámites precisos.

Tras ser oído en declaración, el joven ha sido puesto en libertad con la obligación de comparecer cuando lo requiera ante la autoridad judicial, que ha sido informada de las diligencias policiales practicadas.