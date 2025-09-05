Detenido dos veces en un mismo día tras protagonizar dos incidentes en el Albergue Municipal de Valladolid

El hombre destrozó mobiliario urbano y llegó a amenazar de muerte a uno de los usuarios del centro

VALLADOLID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Valladolid ha detenido dos veces en un mismo día a un hombre como presunto autor de un delito de daños y otro de resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad después de haber protagonizado dos incidentes en el Albergue Municipal en los que llegó a destrozar mobiliario urbano y amenazar de muerte a un usuario del centro.

El primer incidente tuvo lugar el jueves por la mañana, cuando una dotación de Policía Municipal fue comisionada al Paseo de Extremadura de Valladolid, donde se encuentra el Albergue Municipal, donde un hombre "muy alterado" había amenazado a los transeúntes y roto el mobiliario urbano, según han informado fuentes policiales en un comunicado recogido por Europa Press.

Cuando los agentes municipales llegaron e identificaron a este varón, usuario del centro, no cesó en su actitud y siguió amenazando a los allí presentes, por lo que dada la beligerancia del hombre, los agentes le inmovilizaron para evitar que agrediese a otras personas o a sí mismo.

Los policías lo trasladaron con el fin de que pudiera ser atendido y tranquilizado, primero al centro médico de Arturo Eyres y posteriormente al Hospital Universitario Río Hortega, donde mantuvo los insultos y amenazas al personal médico y durante los traslados ocasionó daños en el vehículo policial.

Finalmente los agentes, dadas las circunstancias, procedieron a su detención como presunto autor de delitos de resistencia y desobediencia, amenazas y daños. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial que decretó su libertad en la tarde de ese mismo día.

Una vez que este hombre quedó en libertad, se dirigió nuevamente al albergue donde otra vez originó un altercado al amenazar de muerte a otro de los usuarios del centro con el que parecía tener desavenencias personales.

Una monitora del albergue se llevó al amenazado al interior del edificio, mientras que el presunto autor se abalanzó tras ellos y rompió el cristal de una puerta de una patada cuando intentaba alcanzarlos.

Varios usuarios del centro intentaron contener a duras penas al hombre, mientras otra monitora del centro llamaba a la Policía para solicitar presencia de los agentes en el lugar.

En el lugar se personaron dos indicativos de Policía Nacional uniformados, si bien el presunto autor se había dado a la fuga antes de la llegada de los agentes, que se entrevistaron con las monitoras para que les relataran lo ocurrido y recabar la descripción del varón. Con la descripción facilitada los agentes del indicativo de UPR lo localizaron en la calle Cáceres.

Los policías conminaron verbalmente al hombre para que se detuviese, quien mantuvo una "reiterada desobediencia" hacia los policías y un incremento constante de agresividad hacia los mismos, que finalmente pudieron inmovilizarlo.

Tras esto procedieron a su detención como presunto autor de un delito de daños y otro delito de resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad y lo trasladaron a dependencias de la Policía Nacional para su custodia. El hombre ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.