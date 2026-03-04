Detenido el dueño de una explotación ganadera de León por tener empleados sin permiso de residencia ni contrato

Los guardias civiles durante la inspección de la explotación ganadera. - SUB GBNO. EN LEÓN

LEÓN 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil del Puesto de Almanza (León), en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social han detenido al propierario de una explotación ganadera, ubicada en la comarca de Tierra de Cea por varios delitos contra los derechos de los trabajadores.

La actuación se realizó tras personarse los agentes en la explotación ganadera para verificar las condiciones laborales y administrativas de las personas que prestaban servicios en la misma.

Durante la inspección, los agentes vieron a dos hombres, de aproximadamente 30 años y de nacionalidad extranjera, que trabajaban en el cuidado y manejo de ganado ovino, vestidos con ropa y calzado adecuados para labores ganaderas.

No obstante, los agentes comprobaron que ambos trabajadores no contaban con autorización administrativa para residir ni para trabajar en España, además de que no tenían contrato laboral, por lo que la Subinspectora procedió a levantar la correspondiente Acta de Inspeccióny se propone al titular de la explotación para sanción muy grave.

Asimismo, los agentes de la la Guardia Civil detiene al titular de la ganadería, quien quedó a disposición judicial de la Juez de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia 1 de Sahagún, acusado de varios delitos contra los derechos de los trabajadores.