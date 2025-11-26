Detenido por empadronar a 38 extranjeros en dos viviendas de Burgos que no eran de su propiedad

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

BURGOS, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Burgos han detenido y puesto a disposición judicial a un vecino por falsificar contratos de alquiler y empadronar a 38 personas de nacionalidad extranjera en dos viviendas de la ciudad que no eran de su propiedad.

En la misma investigación han sido imputados otros dos individuos por su participación en los mismos hechos, según ha informado la Policía Nacional de Burgos en un comunicado recogido por Europa Press.

La investigación se llevó a cabo entre marzo y agosto de este año, cuando se comprobó que el principal detenido actuó como supuesto arrendatario de dos viviendas en la capital, condición que permitió el empadronamiento en dichos inmuebles de 38 ciudadanos procedentes de Marruecos y Argelia, la mayoría de ellos en situación administrativa irregular en España.

Para llevar a cabo el fraude, el detenido y sus colaboradores firmaron dos contratos de alquiler en los que figuraban falsamente como propietarios o arrendadores, si bien ninguno de ellos tenía la propiedad ni ningún derecho sobre las viviendas y los legítimos propietarios no tenían conocimiento alguno de estos contratos falsificados.

Posteriormente, el detenido utilizó los documentos falsificados para presentar los trámites de empadronamiento y, actuando como falso arrendatario, facilitó la inscripción de los 38 ciudadanos extranjeros en el padrón municipal.

De este modo, la Policía Nacional ha detenido al individuo por la presunta comisión de un delito continuado de falsedad documental.