Archivo - Detenido un hombre por un delito de hurto tras ser sorprendido en circulación con un patinete robado. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SALAMANCA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Salamanca a un hombre como presunto autor de un delito de usurpación de funciones públicas, tras hacerse pasar por agente de 'policía secreta' y exigir la documentación a diferentes ciudadanos en la vía pública.

Los hechos se conocieron después de que la Sala CIMACC 091 comisionara a una dotación policial para acudir a un lugar donde, según la información recibida, un individuo se identificó como policía y solicitó la documentación a los viandantes, a los que incluso llegó a amenazar si se negaban a entregársela.

Una vez en el lugar, los agentes se entrevistaron con varios testigos, quienes manifestaron que el individuo se identificó verbalmente como "policía secreta" y mostró fugazmente un objeto a modo de acreditación policial, que retiró rápidamente para evitar que pudieran comprobar su autenticidad, según ha detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Según los testimonios recabados, el hombre exigió la documentación de identidad a las personas a las que abordaba, e incluso las llegó a amenazar con golpearlas si no accedían a sus requerimientos.

Esta conducta también se habría producido con conductores de taxi que se encontraban en una parada próxima.

Los agentes pudieron comprobar igualmente que el individuo accedió en varias ocasiones a un establecimiento cercano, donde se dirigió especialmente a personas extranjeras, a las que exigió que mostrasen su documentación y simuló ser policía.

Durante la intervención, los policías locarlizaron entre sus pertenencias una tarjeta bancaria que era el objeto que utilizaba para aparentar que disponía de una identificación policial.

Ante los hechos expuestos, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de usurpación de funciones públicas y, una vez finalizados los trámites documentales, el detenido fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial.