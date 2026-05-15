Detenido un hombre en Burgos que vendía cocaína en su establecimiento de hostelería

Droga, dinero y perfumes requisados al detenido en Burgos. - SUB. GABI BURGOS

BURGOS, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Burgos ha detenido a un hombre de entre 45 y 50 años, a quien se imputa la presunta comisión de un delito de tráfico de drogas y del que se supo hace unas semanas que se podría estar dedicando a vender cocaína a consumidores finales en su propio negocio de hostelería.

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Burgos, hace varias semanas, agentes obtuvieron información "relevante y actual" de que este varón se podría estar dedicando a vender cocaína a consumidores finales y usaba como lugar de comisión el propio negocio de hostelería que regenta.

Con los datos recabados se ha llevado a cabo una investigación que ha permitido poner a disposición de la Autoridad Judicial los indicios de criminalidad suficientes para solicitar un mandamiento de entrada y registro en el domicilio del investigado.

Durante la mañana de este jueves, el sospechoso fue interceptado a bordo del vehículo de alta gama que conduce, y provistos de la Autorización Judicial de Entrada en su domicilio, se procedió en su presencia al registro de la vivienda -un piso situado en el barrio de Gamonal- donde se encontraron e intervinieron tanto cocaína y cocaína base dispuesta en dosis para su venta, como una importante cantidad de dinero en efectivo.

Además, en poder del detenido se hallaron numerosos productos -muchos de ellos provistos de los correspondientes precintos y etiquetas de precios- tales como perfumes, licores o botellas de aceite. Con respecto a ello, los agentes consideran que se trata de efectos previamente sustraídos, utilizados por los consumidores para "pagar" las dosis que el detenido les proporcionaba.

Así, los agentes se han incautado de 123 gramos de cocaína y cocaína base, distribuidas en un elevado número de dosis; 16.738 euros en efectivo, una báscula de precisión y un arma tipo Táser.

Tras ser presentado ante el Tribunal de Instancia-Sección de Instrucción competente, su Autoridad ha decretado el ingreso en prisión preventiva del detenido.