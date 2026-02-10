Detenido un hombre de "muy peligroso" en Ávila por amenazar a su expareja y e intentar clavar una navaja a un policía

SALAMANCA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional de Béjar han detenido a un hombre de de "extrema peligrosidad" en una localidad de la provincia de Ávila cercana a El Barco de Ávila, quien intentó clavar una navaja a un agente y por intentar agredir y por amenazar de muerte a su expareja.

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno, la intervención policial se inició en la madrugada del pasado domingo, 8 de febrero, cuando se recibió una llamada de auxilio de una víctima incluida en el sistema VioGén.

La mujer alertó de que suexpareja, sobre quien pesaba una orden judicial de alejamiento en vigor, estaba intentando acceder por la fuerza a su domicilio, además de que la amenazó de muerte y portaba un cuchillo, que introducía por las rendijas de la puerta con la intención de agredirla.

Al los agentes, el individuo arremetió directamente contra ellos con el arma blanca para evitar su detención e intentó apuñalar en el costado a uno de los policías, aunque la agresión no tuvo consecuencias "fatales" gracias al chaleco antibalas que evitó lesiones en una zona vital.

Posteriormente, el agresor logró zafarse y emprendió la huida a pie por diversas calles de la ciudad, aunque fue alcanzado, finalmente, en una zona frondosa y abrupta de la bajada de San Albín, donde se lanzó por un terraplén, y arrastró consigo a uno de los policías, que resultó lesionado.

Tras esto, se estableció un amplio dispositivo para la localización del fugado, en el que participaron efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local de Béjar y una patrulla del Seprona de la Guardia Civil.

Paralelamente, la Policía Local de Béjar activó un dispositivo especial de protección permanente para la víctima, dada la elevada peligrosidad del individuo y el riesgo existente, protección que se mantuvo hasta la detención del autor.

Finalmente, durante la mañana de este lunes, 9 de febrero, tras varias horas de vigilancia y seguimiento, se procedió a la detención del individuo en una localidad cercana a El Barco de Ávila, en colaboración con la Guardia Civil de la zona.

El arrestado fue trasladado a Béjar para la instrucción de las diligencias oportunas y puesto a disposición judicial, tras lo que se decretó su ingreso en prisión provisional.

El teléfono 016 es el número de información y asesoramiento jurídico para las víctimas de violencia machista y su entorno. Funciona las 24 horas, atiende en 52 idiomas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica, aunque puede quedar registrado en ciertos terminales y debe ser borrado. El servicio también responde a través del correo 016-online@igualdad.gob.es y presta atención mediante WhatsApp en el 600000016.