Detenido un hombre en Rioseco (Valladolid) al ser pillado 'in fraganti' cuando robaba en un establecimiento

Un vehículo de la Guardia Civil en Medina de Rioseco (Valladolid). - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 49 años ha sido detenido como presunto autor de un robo con fuerza en un establecimiento de Medina de Rioseco (Valladolid) al ser sorprendido 'in fraganti' cuando golpeaba y sustraía dinero de una caja registradora, según datos de la Guardia Civil, recogidos por Europa Press.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 7 de noviembre, a las 06.10 horas, cuando una patrulla de la Guardia Civil recibió un aviso del Centro Operativo de Servicios (COS) tras activarse una alarma de robo en un establecimiento, donde las cámaras de seguridad habían detectado la presencia de una persona encapuchada en su interior.

Los agentes de la Guardia Civil, se desplazaron al lugar y, tras comprobar los accesos al establecimiento, observaron signos evidentes de fractura en una de las puertas, que se encontraba abierta, así como ruidos procedentes del interior.

Ante estos indicios, los guardias civiles accedieron al local y realizaron una inspección de las instalaciones, donde encontraron "in fraganti" al presunto autor en una de las estancias, mientras golpeaba y sustraía dinero de una caja registradora.

Los agentes procedieron a su detención y registro de pertenencias, entre las que encontraron dinero y diversos objetos presuntamente sustraídos, además de útiles que podrían haber sido utilizados para cometer el robo.

El detenido, vecino de Medina de Rioseco y de 49 años de edad, cuenta con antecedentes policiales previos por hechos similares y la Guardia Civil instruye las correspondientes diligencias para su puesta a disposición judicial.