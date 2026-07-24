Detenido un hombre en Salamanca por agredir sexualmente a su expareja y amenazarla con una pistola- POLICÍA

SALAMANCA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Salamanca a un varón por agredir sexualmente a su expareja, siéndole intervenida un pistola detonadora modificada con la que llegó a amedrentar a la víctima en alguna ocasión, según informa Policía Nacional.

La actuación policial comenzó cuando la víctima denunció los hechos, manifestando que su expareja, con la que recientemente había roto su relación sentimental, la había forzado para mantener relaciones sexuales.

La víctima informó a los agentes que el varón había contactado con ella con la intención de verse, manifestándole la mujer que, si se reunían, era con una intención amistosa ya que su voluntad era no retomar la relación.

El detenido se personó en el domicilio y comenzaron una charla de manera amistosa. En el transcurso de la misma, el hombre la besó sin su consentimiento, recordándole la mujer que su relación había finalizado y además que ella no quería volver con él.

El varón continuó con su actitud, agarrándola fuertemente y empujándola llegando a mantener relaciones sexuales en dos ocasiones en contra de su voluntad, mientras ella trataba de impedirlo y le manifestaba que no siguiera, que ella no quería.

DISPOSITIVO PARA BUSCARLE

Tras ser plenamente identificado, se planificó un dispositivo para su localización y detención con resultado positivo. Al detenido le fue intervenida munición del calibre 9 mm y una pistola detonadora modificada para hacer fuego real, con la que llegó a amedrentar a la víctima en alguna ocasión.

Tras la elaboración del correspondiente atestado el detenido fue puesto a disposición judicial.