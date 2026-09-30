Detenido en Huesca tras una denuncia en Valladolid por extorsionar a usuarios de páginas de contactos

Archivo - Sucesos.- Detenidos en Valladolid dos varones que robaron en tres bares y perdieron parte del botín en su huida - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Huesca a un miembro de una organización criminal dedicada a extorsionar a personas que habían contactado previamente con anuncios publicados en páginas web de contactos de naturaleza sexual. La investigación se inició por la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid, donde se interpuso la denuncia de una de las víctimas.

La Policía Nacional ha explicado que las pesquisas policiales permitieron identificar a uno de los integrantes de la organización al que le constan "multitud de antecedentes policiales" y que fue localizado en la ciudad de Huesca donde se procedió a su detención por agentes de la Comisaría Provincial.

Según han explicado las mismas fuentes policiales, el método empleado por la organización comenzaba con la publicación de anuncios de contactos de naturaleza sexual en diferentes páginas web. Las víctimas accedían a estos anuncios y contactaban con los números facilitados para solicitar información sobre los servicios ofertados, "sin que finalmente llegaran a concertar o mantener ningún encuentro".

Estos anuncios eran el reclamo utilizado por la organización para obtener los números de teléfono de potenciales víctimas, sin que existiera una intención real de prestar los servicios sexuales anunciados, y una vez obtenido el número de teléfono, comenzaba la extorsión.

La Policía ha explicado que las víctimas recibían de forma reiterada llamadas y mensajes en los que personas pertenecientes a la organización les exigían diferentes cantidades de dinero para lo que alegaban que habían ocasionado pérdidas económicas a las mujeres anunciadas por haberles hecho perder el tiempo sin llegar a concertar una cita.

Las mismas fuentes han asegurado que las comunicaciones se realizaban en un "tono especialmente intimidatorio" y estaban acompañadas de "graves amenazas" para generar miedo en las víctimas y conseguir que accedieran a realizar los pagos exigidos. A esto se suma que la insistencia de las llamadas y mensajes y el "carácter amenazante" de las mismas llevó a que algunas de las víctimas acabaran realizando los ingresos solicitados.

La Policía ha explicado también que para dificultar la investigación policial y preservar el anonimato de las personas que se encontraban detrás de las extorsiones, la organización disponía de un entramado destinado a ocultar la identidad de sus integrantes para lo que utilizaban identidades falsas y recurrían a terceras personas, conocidas como "mulas", que facilitaban sus cuentas bancarias para poder recibir y mover el dinero procedente de las víctimas, "dificultando así que los investigadores pudieran seguir el rastro de los fondos hasta los verdaderos responsables de la actividad delictiva".

Las investigaciones realizadas permitieron finalmente identificar a uno de los integrantes de la organización y determinar que se encontraba en Huesca, donde agentes de la Policía Nacional procedieron a su localización y detención.