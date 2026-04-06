Detenido por hurtar aluminio y cobre en una empresa de Grijota en la que ya había actuado

Imagen de la Guardia Civil en la investigación en Grijota (Palencia) - GUARDIA CIVIL

PALENCIA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Palencia ha detenido a una persona como presunta autora de un delito de hurto continuado en una fábrica de la localidad palentina de Grijota en la que sustrajo cable de cobre y aluminio y donde ya había actuado con anterioridad.

Segúmn ha informado la Guardia Civil, los hechos tuvieron lugar a plena luz del día cuando operarios de la fábrica sorprendieron al presunto autor de los hechos sustrayendo varias secciones de cableado de cobre de un contenedor, metiéndolas en un vehículo y abandonando la zona rápidamente.

Una patrulla de la Guardia Civil que acudió al lugar logró detener el vehículo e identificar al autor de los hechos.

Tras realizar las investigaciones pertinentes, detectaron que esa persona había estado realizando ilícitos en el mismo lugar anteriormente y se había apoderado de unos 200 kilos entre aluminio y cableado de cobre.