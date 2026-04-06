Detenido por hurtar aluminio y cobre en una empresa de Grijota en la que ya había actuado

Imagen de la Guardia Civil en la investigación en Grijota (Palencia)
Imagen de la Guardia Civil en la investigación en Grijota (Palencia) - GUARDIA CIVIL
Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 6 abril 2026 15:26
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PALENCIA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Palencia ha detenido a una persona como presunta autora de un delito de hurto continuado en una fábrica de la localidad palentina de Grijota en la que sustrajo cable de cobre y aluminio y donde ya había actuado con anterioridad.

Segúmn ha informado la Guardia Civil, los hechos tuvieron lugar a plena luz del día cuando operarios de la fábrica sorprendieron al presunto autor de los hechos sustrayendo varias secciones de cableado de cobre de un contenedor, metiéndolas en un vehículo y abandonando la zona rápidamente.

Una patrulla de la Guardia Civil que acudió al lugar logró detener el vehículo e identificar al autor de los hechos.

Tras realizar las investigaciones pertinentes, detectaron que esa persona había estado realizando ilícitos en el mismo lugar anteriormente y se había apoderado de unos 200 kilos entre aluminio y cableado de cobre.

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