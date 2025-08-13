Detenido por el hurto de más de 100 kilos de tubos de riego en una finca agrícola de la provincia de Burgos. - GUARDIA CIVIL BURGOS

BURGOS, 13 (EUROPA PRESS9

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 19 años como presunto autor de un delito de hurto con motivo de la sustracción de 80 tubos de riego de aluminio en una finca agrícola situada en la Ribera del Duero con un peso de unos 100 kilos, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Los hechos se produjeron semanas atrás, cuando el propietario del material denunció en el Puesto de la Guardia Civil de Roa la desaparición de los conductos, que se encontraban apilados y listos para su uso en labores de riego. Esta sustracción, dado el momento en el que se interpuso la denuncia, suponía un perjuicio considerable para su actividad agrícola, al encontrarse en plena campaña de riego.

Fruto de estas pesquisas, la Guardia Civil llegó a conocer que los componentes hurtados podrían haber sido vendidos a una empresa dedicada a la compra-venta de metales. En dicha empresa, la Guardia Civil localizó un lote de 105 kilos de aluminio que coincidía plenamente con las características de los tubos descritos en la denuncia.

Las gestiones posteriores permitieron identificar al vendedor, que resultó ser un joven de 19 años. Con todos los indicios recabados, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de hurto, mientras que el material intervenido quedó a disposición de la autoridad judicial y será devuelto a su legítimo propietario.

Tanto las diligencias instruidas como la persona detenida han sido entregados a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Aranda de Duero.