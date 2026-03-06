Detenido por el hurto de material informático en los dos hospitales de Valladolid

Detenido tras reincidir en robos de material informático en hospitales de Valladolid. - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

VALLADOLID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de hurto reiterado de material informático en los dos hospitales públicos de la capital, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

El pasado lunes presentó denuncia en la Comisaría Provincial de Valladolid una médico quien relató cómo una persona desconocida había sustraído de un cuarto del Hospital Clínico Universitario, donde trabaja, una tablet de alta gama, un lápiz electrónico, un diapasón y un martillo de exploración neurológica, valorados, respectivamente, en 800, 100 y 70 euros, todo ello de su propiedad.

El Grupo de Hurtos de la Policía Nacional en Valladolid se hizo cargo de la investigación y tras diferentes pesquisas pudo determinar sin ningún género de dudas la identidad del presunto autor. Se trataba de un hombre que fue detenido por hechos de similares características el pasado 8 de febrero, solo que en esa ocasión el robo lo cometió en el Hospital Universitario Río Hortega, del que se llevó como botín un ordenador portátil de un residente que posteriormente vendió por 800 euros. Por ese delito el hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial y quedó posteriormente en libertad.

Los investigadores han podido constatar cómo en el último robo cometido por este hombre, transitó por múltiples plantas del hospital y accedió a todas las salas que se encontraba abiertas, con afán de hacerse con lo que pudiera robar y ocultar fácilmente, hasta llevarse el botín denunciado.

En la tarde de este pasado martes, una dotación de Policía Nacional uniformada perteneciente al Grupo de Atención al Ciudadano, que se encontraba patrullando en labores preventivas de seguridad ciudadana para evitar la comisión de delitos, localizó a este hombre en la zona de la Estación de Autobuses.

Los agentes, conocedores del hurto que había cometido a principios de febrero, procedieron a su traslado a dependencias policiales a efectos de identificación puesto que se encontraba indocumentado. Espontáneamente, el hombre manifestó que suponía que estaba en la comisaría por el robo de la tablet anteriormente referido y que reconoció haber cometido, por lo que fue informado por los policías del GAC de su detención como presunto autor de un delito de hurto, dando continuidad al atestado policial los investigadores del Grupo de Hurtos de Valladolid.

El presunto autor reconoció haber vendido la tablet a un tercero por 50 euros. El detenido ha sido puesto nuevamente a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.