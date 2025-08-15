Detenido al intentar agredir a un policía cuando iba a ser identificado en la estación de autobuses de Valladolid

Archivo - Sucesos.-Dos detenidos en Valladolid tras allanar una vivienda y cambiar la cerradura cuando no estaban los propietarios - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un varón el pasado miércoles en la estación de autobuses de Valladolid tras intentar agredir a uno de ellos cuando le iba a identificar.

Los hechos ocurrieron a las 12.00 horas del citado día, cuando los agentes, en el marco de sus funciones de prevención de la delincuencia y uniformados, observaron a dos personas deambulando por los andenes de la estación, señala la Subdelegación a través de un comunicado.

Al proceder a su identificación, uno de los individuos adoptó una actitud hostil, negándose reiteradamente a mostrar su documentación y profiriendo comentarios como "siempre estáis igual, sois unos racistas".

Durante la intervención, el detenido mantuvo una actitud agresiva, encarando directamente a uno de los agentes y realizando un ademán claro de agresión mediante un intento de cabezazo, que fue evitado por el funcionario.

Acto seguido, acometió con un fuerte empujón, lo que obligó a los agentes a reducirle. En el forcejeo, el individuo se resistió violentamente a su detención, causando lesiones a dos funcionarios, uno de los cuales recibió arañazos en el brazo izquierdo.

La persona que acompañaba al detenido se mantuvo al margen de la intervención, sin obstaculizar la labor policial. No obstante, al encontrarse indocumentado, fue trasladado a dependencias policiales para su identificación.

El detenido fue conducido inicialmente a un centro médico para valoración de su estado físico y posteriormente trasladado a dependencias policiales, donde se instruyen las diligencias correspondientes por el delito de atentado contra agente de la autoridad y fue puesto en libertad una vez se concluyó el atestado policial y fue remitido al juzgado competente.