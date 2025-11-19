Detenido tras intentar estrangular y causar unas 40 lesiones con arma blanca a una mujer en Palencia

Archivo - Sucesos.- Detenidos dos empresarios en Fuerteventura por mantener a trabajadores extranjeros sin descansos ni protección - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALENCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido en Palencia a un varón de entre 30 y 40 años por intentar estrangular y causar unas 40 lesiones con arma blanca a una mujer en la céntrica calle Mayor de la capital palentina, han informado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Los hechos se han producido pasadas las 5.30 horas, cuando los vecinos han avisado de una pelea, golpes y gritos entre en una vivienda de la calle Mayor, por lo que se ha avisado a Policía Local y Nacional, que ha tirado la puerta abajo al no obtener respuesta a sus llamadas.

Al entrar en el piso, los agentes se han encontrado a dos personas ensangrentadas, una botella de vidrio rota, y la mujer presentaba heridas en el cuello, al parecer por el intento del agresor de estrangularla con un cordel (un cable o una cuerda) que se rompió, así como unas 40 heridas --puñaladas y cortes-- causadas con un arma blanca.

Los funcionarios policiales han reducido al presunto agresor, que se ha resistido y ha llegado a causar lesiones a tres agentes, y han procedido a su detención.

Por su parte, la víctima ha sido evacuada a un centro hospitalario, donde permanece ingresada en un centro hospitalario en estado grave --aunque en principio su vida no corre peligro--.

Según las primeras investigaciones, hombre y mujer no tienen relación y podrían haber concertado una cita en un piso a través de una aplicación de contactos y se habría producido una pelea por algún tipo de desavenencia entre ellos, aunque aún se trata de esclarecer lo ocurrido.