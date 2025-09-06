Detenido un joven de 17 años por apuñalar a otro durante las fiestas de Santa Marta en Astorga (León)

Detenido un joven de 17 años en Astorga (León) por apuñalar a otro durante las fiestas de Santa Marta - POLICÍA NACIONAL

La víctima, de 21 años, precisó ingreso hospitalario en León durante varios días

LEÓN, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de la Comisaría Local de Astorga (León) ha detenido a un joven de 17 años como presunto autor de un delito de lesiones con arma blanca, ocurrido durante la madrugada del sábado 30 de agosto en el marco de las fiestas de Santa Marta.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 02.15 horas, cuando los agentes intervinieron para separar a un numeroso grupo de jóvenes que participaban en una pelea múltiple durante un evento musical, según han informado fuentes policiales en un comunicado recogido por Europa Press.

Varios de los implicados presentaban cortes y contusiones, aunque en ese momento rehusaron tanto asistencia médica como presentar denuncia y ofrecieron versiones contradictorias sobre lo sucedido.

Media hora después, la Policía Nacional intervino nuevamente al tener conocimiento de que uno de los jóvenes identificados en la riña inicial presentaba una herida sangrante en el costado.

La víctima, un varón de 21 años, natural de Astorga, manifestó haber sido agredido con una navaja por uno de los participantes en la pelea.

Debido a la gravedad de la lesión, fue trasladado en ambulancia al hospital de León, donde permaneció ingresado varios días hasta recibir el alta médica.

Las investigaciones posteriores permitieron esclarecer el origen del altercado, que estaría relacionado con cuestiones sentimentales, ya que el agresor era amigo de la actual pareja de una joven que había mantenido previamente una relación con la víctima.

Tras la toma de declaraciones a testigos e implicados, los agentes lograron identificar plenamente al autor de la agresión, un menor de 17 años residente en San Andrés del Rabanedo. El joven fue localizado, detenido y puesto a disposición de la Fiscalía de Menores.