Detenido un joven en Aranda (Burgos) con 80 gramos de hachís y una báscula de precisión

Detenido un joven en Aranda con 80 gramos de hachís y una báscula de precisión. - POLICÍA NACIONAL DE ARANDA DE DUERO (BURGOS)

ARANDA DE DUERO (BURGOS), 24 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Aranda de Duero (Burgos) ha procedido a la detención como presunto autor de un delito contra la salud pública de un joven a quien se intervinieron dos 'piedras' de hachís y una báscula de precisión que escondía entre sus ropas en una céntrica calle de la localidad, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

El pasado 21 de marzo, sobre las 23.00 horas, una dotación uniformada en servicio de protección de la Seguridad Ciudadana observó cómo varios jóvenes, ante la presencia policial, adoptaban una actitud esquiva, comenzando uno de ellos a caminar apresuradamente para alejarse del lugar.

A la altura de la plaza Arco Isilla, y tras desobedecer en un primer momento las instrucciones para que se detuviera, los agentes le interceptaron e identificaron. En el registro de sus pertenencias, le fueron intervenidos dos envoltorios plásticos que contenían 80,81 gramos de hachís y una báscula de precisión.

Por tal motivo, se procedió a su detención y traslado a dependencias de la Comisaría de Policía, desde donde, tras redactar el correspondiente atestado policial, ha sido puesto a disposición judicial.