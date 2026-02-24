Detenido un joven con cerca de dos kilos de hachís en el coche en la A-601 en Segovia

Detenido por la Guardia Civil en la A-601 con casi dos kilos de hachís en el coche - GUARDIA CIVIL

SEGOVIA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Segovia ha detenido a un hombre de 25 años, vecino de Pozuelo de Alarcón (Madrid), como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, al encontrar en su vehículo 20 tabletas de hachís con un peso total cercano a dos kilos durante un dispositivo preventivo desarrollado en la A-601.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del 20 de febrero, cuando agentes de la Usecic realizaban un dispositivo de prevención de delitos en vías de comunicación, con especial atención al tránsito de sustancias estupefacientes y a la detección de conductas delictivas en vías de comunicación entre provincias.

En el control, los agentes pararon un vehículo que, en un primer momento, no levantó sospechas, y cuyo conductor carecía de antecedentes policiales y mostró una actitud normal, han detallado fuentes del Instituto Armado a través de un comunicado recogido por Europa PRess.

Por razones de seguridad se procedió a una inspección del vehículo, durante la cual se hallaron 20 tabletas de hachís debajo del asiento del copiloto, así como varios teléfonos móviles y tarjetas de telefonía prepago, elementos habitualmente vinculados a la actividad de distribución propia del tráfico de drogas.

Ante estos indicios, se detuvo al conductor y se intervino la sustancia estupefaciente y demás material localizado. Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.