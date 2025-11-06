Detenido un joven por hurtar prendas valoradas en 600 euros ocultas en un carrito de bebé en Arroyo (Valladolid) - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid ha detenido a un hombre de 20 años por hurtar prendas valoradas en 600 euros ocultas en un carrito de bebé en un establecimiento comercial de un centro comercial de la localidad de Arroyo de la Encomienda.

Agentes de la Benemérita fueron requeridos por personal de seguridad privada cuando realizaban labores de vigilancia en las inmediaciones del centro comercial, ya que habían detectado, a través del sistema de videovigilancia, la comisión de varios hurtos en distintas tiendas del complejo comercial, con un valor total aproximado de 600 euros.

El seguimiento por cámaras permitió identificar al presunto autor, un varón de 20 años que utilizaba el carrito de su bebé para ocultar las prendas sustraídas.

Una vez localizado, los agentes procedieron a su detención en el propio centro comercial y recuperaron los efectos sustraídos, según ha informado el Instituto Armado a través de un comunicado recogido por Europa Press.