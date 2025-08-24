Detenido un joven por robar 2.500 euros a sus dos abuelas en Valladolid - POLICÍA NACIONAL

Una de las víctimas lo describió como "un joven problemático que siempre miente y está robando a conocidos y familiares"

VALLADOLID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un joven hombre como presunto autor de los delitos de hurto y estafa tras sustraído una tarjeta bancaria de una de sus abuelas con la que extrajo 500 euros en un cajero y, días más tarde, robar una caja fuerte con 2.000 euros en efectivo del domicilio de su otra abuela.

Una de las víctimas describió a los agentes al presunto autor como "un joven problemático que siempre miente y está robando a conocidos y familiares", según han informado fuentes policiales en un comunicado recogido por Europa Press.

La detención tuvo lugar el pasado 22 de agosto, después de que los hechos fueran puestos en conocimiento de la Policía Nacional por las víctimas mediante denuncia.

En una primera denuncia, una de ellas relató que el pasado día 13 de agosto recibió un cargo en su cuenta bancaria que reflejaba una retirada de 500 euros en efectivo de un cajero, mediante una tarjeta bancaria de su titularidad que echaba en falta. Ese día había recibido la visita en su domicilio de su nieto.

Cuatro días más tarde, el nieto se presentó en el domicilio de su otra abuela, y cuando esta se despistó, agarró una pequeña caja fuerte metálica que estaba en el dormitorio de la víctima y se dio a la fuga a la carrera.

La víctima presentó denuncia en dependencias policiales y describió a su nieto como "un joven problemático que siempre miente y está robando a conocidos y familiares".

Una vez conocidos los hechos ocurridos, se puso en conocimiento de los indicativos policiales en servicio en labores preventivas de seguridad ciudadana, al objeto de localizar y detener al joven, quien carecía de domicilio fijo.

La búsqueda finalizo con éxito el pasado día 22 de agosto cuando un indicativo uniformado de Policía Nacional que patrullaba por la zona de la calle Paseo del Cauce, localizó al joven y procedió a su identificación.

El varón fue informado de los hechos que se le imputaban y se procedió a su detención como presunto autor de un delito de estafa y otro de hurto, siendo trasladado a dependencias policiales.

Una vez allí y tras ser oído en declaración, se puso en conocimiento de la autoridad judicial las gestiones policiales efectuadas, y posteriormente quedó en libertad.