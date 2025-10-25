Detenido un joven por robar en las taquillas de una escuela en Valladolid

La Policía Nacional detiene a un joven que accedió a las dependencias de una escuela para robar en sus taquillas - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un joven como presunto autor de un delito de robo con fuerza tras acceder a las dependencias de una escuela para robar en sus taquillas.

La detención tuvo lugar el pasado día 21 de octubre, si bien los hechos fueron denunciados el 8 de octubre en las dependencias de la Comisaría de Distrito Valladolid-Delicias, por la directora del centro docente.

En la denuncia manifestó que una persona desconocida había accedido al centro y sin que nadie se percatase, había forzado la puerta de un cuarto donde estaban las taquillas de los estudiantes.

Una vez en el interior, el presunto autor abrió las taquillas revolviendo y tirando todo su contenido en un baño colindante, para llevarse dinero en efectivo.

La directora tuvo conocimiento de lo ocurrido al ser avisada por un alumno y al centro se desplazaron agentes de la Brigada Provincial de Policía Científica para efectuar una inspección técnico ocular policial en la sala donde se había producido el robo.

Los agentes trasladaron el resultado de esta a los policías del Grupo VI-Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial, lo que permitió a los investigadores determinar la identidad del presunto autor del robo, lo que posteriormente reflejaron en las diligencias policiales.

Los agentes procedieron a la detención del hombre el pasado día 21 de octubre y permaneció en custodia en dependencias policiales, hasta que se le tomó declaración ante el instructor del atestado policial.

Posteriormente fue puesto en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial, a quien se le ha puesto en conocimiento las diligencias practicadas.