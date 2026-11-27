Detenido un joven en El Espinar (Segovia) tras tirar casi 400 gramos de hachís desde su coche, al ver un control policial de carretera en la N-VI - GUARDIA CIVIL

SEGOVIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Segovia ha detenido en El Espinar a un hombre de 26 años por presunto tráfico de drogas, tras arrojar desde su coche un paquete con casi 400 gramos de hachís al ver un control policial en la carretera N-VI

Los hechos se produjeron alrededor de las 23.45 horas del 21 de noviembre, cuando agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de Guardia Civil de Segovia establecieron un dispositivo preventivo de seguridad ciudadana y control de las vías de comunicación en la carretera N-VI, a su paso por el término municipal de El Espinar.

Durante el operativo, los guardias civiles observaron cómo el conductor de un turismo de alta gama, al percatarse de la presencia policial y antes de llegar a la altura de los agentes, realizó una maniobra evasiva y arrojó un paquete por una de las ventanillas del vehículo, un gesto que advirtieron los agentes e investigaron de inmediato.

Los agentes interceptaron el coche y batieron la zona para recuperar el envoltorio que acababa de ser lanzado, y una vez localizado, comprobaron que contenía una sustancia estupefaciente, que en su examen resultó ser un lote de casi 400 gramos de hachís, según precisa la Guardia Civil.

Por ello, los agentes aprehendieron la droga y detuvieron al conductor, un hombre de 26 años y vecino de Valladolid, al que se atribuye un presunto delito de tráfico de drogas.

El detenido fue trasladado al Puesto de la Guardia Civil de El Espinar, donde se instruyeron las diligencias, para ser después conducido al Juzgado de Guardia de Segovia, que se ha hecho titular de la instrucción.