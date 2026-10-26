Detenido por maltrato a una perra que estaba atada con un cadena que apenas la dejaba respirar

Un agente trata de soltar a la perra maltratada que estaba atada con una cadena. - SUB GBNO EN BURGOS.

BURGOS, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Burgos ha puesto a disposición judicial a un hombre de 58 años como presunto autor de un delito de maltrato animal doméstico, tras localizar en una finca, ubicad en la comarca del Arlanza, a una mastina con graves lesiones en el cuello y que llevaba una semana atada con una cadena que apenas le permitía respirar.

La actuación se inició después de que efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), recibieran una comunicación que alertaba de la posible existencia de un perron en mal estado, por lo que los agentes se desplazaron hasta el lugar.

Junto a ellos, también se desplazaron patrullas de Seguridad Ciudadana del Puesto de Lerma para comprobar los hechos y prestar apoyo.

Una vez en la lugar, los agentes observaron que el animal permanecía atado al tronco de un árbol mediante una cadena de aproximadamente tres metros de longitud y, al aproximarse, advirtieron una abundante concentración de moscas alrededor de su cráneo.

Tras apartar el pelo que cubría la zona, comprobaron que el collar metálico se encontraba extremadamente ajustado, dejando únicamente el espacio imprescindible para permitir la respiración. La presión continuada durante aproximadamente una semana, sin haber sido liberada de su atadura en ningún momento, había provocado una laceración que afectaba a la práctica totalidad del perímetro cervical, con varios eslabones parcialmente incrustados en su piel.

Hechas las gestiones oportunas para el esclarecimiento de los hechos, los investigadores descubrieron que no era la primera herida de características similares que había sufrido en el pasado, además los agentes comprobaron que el responsable conocía el "deplorable estado" de la perra, aunque no había solicitado asistencia veterinaria al considerar que las llagas cicatrizarían por sí solas.

Ante la gravedad de la situación, los agentes contactaron con el veterinario de guardia de la Junta, que se desplazó hasta la finca para examinar a la perra y valorar su estado. Tras la exploración, su dueño intentó abrir el mecanismo de cierre, pero este no funcionó correctamente debido a su avanzado estado de deterioro.

Además, la excesiva presión del collar provocaba evidentes muestras de dolor ante cualquier intento de extracción, por lo que acordó que debía retirarse en un centro veterinario mediante los medios adecuados, con el fin de evitarle un mayor sufrimiento.

Por otra parte, la lectura del microchip y la consulta al Registro de Identificación de Animales de Compañía permitieron comprobar que la perra seguía inscrita a nombre de una persona distinta del hombre que se identificó como responsable del animal, quien lo había adquirido hacía aproximadamente cinco años sin efectuar el correspondiente cambio de titularidad en el registro.

Por todo ello, los miembros del Instituto Armado han confeccionado las correspondientes diligencias, que ya han sido puestas, junto con el presunto responsable, a disposición de los Juzgados de Burgos.

Paralelamente, los hechos han sido puestos en conocimiento de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para que valore la posible existencia de infracciones administrativas.