Detenido en Medina un pasajero de un tren con destino Valladolid en posesión de 68 gramos de hachís

Archivo - Sucesos- Detenido un joven por golpear a otro sorpresivamente y sin mediar explicación en un local de ocio de Valladolid - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Medina del Campo a un pasajero de un tren con destino Valladolid que carecía de billete, había increpado y molestado a los pasajeros y estaba en posesión de 68 gramos de hachís.

La detención tuvo lugar el pasado 12 de febrero por la tarde, cuando una dotación de Policía Nacional fue comisionada para dirigirse a la estación de trenes de la localidad ya que al parecer había un hombre en el tren procedente de Salamanca con destino que carecía de billete y que había increpado y molestando al resto de los viajeros.

Los agentes aprovecharon la parada del tren en la estación de Medina del Campo para entrevistarse con el interventor, que les indicó quién era el individuo que carecía de billete y se había enfrentado al resto de pasajeros.

Los policías procedieron a su identificación puesto que el interventor iba a proponerlo para sanción administrativa conforme a la ley del sector ferroviario y le acompañaron al andén.

Al practicar al hombre un cacheo superficial por motivos de seguridad, encontraron entre sus ropas un trozo de una sustancia marrón, que el individuo reconoció ser hachís.

Los agentes, dada la cantidad de droga intervenida, procedieron en ese momento a la detención del hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública y a su traslado a dependencias policiales, donde se continúo con las diligencias.

Una vez en la Comisaría Local de Policía Nacional de Medina del Campo, el detenido fue sometido a un cacheo más exhaustivo y se le encontraron varios pequeños trozos de hachís que junto al envoltorio inicialmente intervenido, dieron resultado positivo al drogo test y un peso total de 68 gramos.

Según las tablas de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes para el primer semestre de 2026 el precio de la droga en el mercado ilícito hubiera alcanzado los 461,72 euros. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.