Detenido un menor de 17 años por agredir con un arma blanca a un joven durante las fiestas de Astorga (León)

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Astorga (León) han detenido a un menor como presunto autor de un delito de lesiones con arma blanca. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Astorga (León) han detenido a un menor de 17 años como presunto autor de un delito de lesiones con arma blanca, cometido durante la madrugada del pasado 29 de agosto en la calle Señor Ovalle de la capital maragata, en el marco de las fiestas de la localidad.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 6.56 horas, cuando la víctima se encontraba en el interior de un establecimiento de ocio junto a varios amigos. En un momento determinado se inició una discusión entre varias personas que se encontraban en el local y, ante la elevada afluencia de público, el grupo de la víctima decidió salir a la vía pública para evitar posibles incidentes.

Una vez en el exterior, mientras la víctima conversaba con otra persona, al parecer el presunto autor se aproximó de forma sorpresiva y le propinó un puñetazo en el rostro para, a continuación, agredirle con una navaja, lo que le causó heridas en el tórax y en el muslo izquierdo, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Tras la agresión la víctima siguió inicialmente al presunto autor de los hechos, al no ser consciente en ese momento de la gravedad de las lesiones. Después de darle alcance, el ahora detenido le mostró el arma utilizada y le profirió una amenaza para abandonar posteriormente el lugar por las escaleras de la calle La Brecha.

La víctima comunicó los hechos a la Policía Local de Astorga, que le trasladó al centro médico de la localidad. Posteriormente fue derivado al Hospital de León para recibir asistencia sanitaria.

Según el parte facultativo la víctima presentaba una herida punzante en el tercio inferior de la región esternal y otra en la región superoexterna del muslo izquierdo, sin afectación de planos profundos.

IDENTIFICACIÓN Y DETENCIÓN

Tras tener conocimiento de los hechos, los agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Astorga iniciaron las gestiones para esclarecer lo sucedido y determinar la identidad del presunto autor. Las investigaciones, junto con las declaraciones de la víctima y de los testigos y el análisis de las grabaciones obtenidas en establecimientos próximos al lugar de los hechos, permitieron identificar al presunto responsable.

Una vez localizado, los agentes procedieron a su detención en el domicilio familiar, desde donde fue trasladado a dependencias policiales para la práctica de las diligencias correspondientes.

ENTREGA DEL ARMA

Durante la instrucción de las diligencias algunas personas relacionadas con el menor que se encontraban en el domicilio en el momento de su detención hicieron entrega en dependencias de la Policía Local de Astorga del arma que presuntamente habría sido utilizada en la agresión.

El menor fue oído en exploración en dependencias policiales y, según las instrucciones de la Fiscalía de Menores de León, fue puesto en libertad con la obligación de comparecer cuando sea requerido una vez finalizadas las diligencias policiales.