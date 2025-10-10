Detenido un menor tras embestir a un agente con un patinete eléctrico al darse a la fuga en Valladolid

Archivo - Sucesos.- Un detenido y un identificado en Valladolid por robar mercancía de un súper tras forzar la puerta de un camión - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un menor tras embestir a un agente con un patinete eléctrico después de darse a la fuga cuando fue sorprendido mientras realizaba daños en escaparates, puertas y mobiliario urbano en la Avenida de Gijón de Valladolid

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 02.00 horas de este viernes, cuando los agentes fueron comisionados en la mencionada avenida tras recibirse una llamada que alertaba de la presencia de un grupo de jóvenes que, al parecer, habían causado daños en escaparates, puertas y mobiliario urbano.

A su llegada, los agentes observaron a dos varones que se desplazaban en patinetes eléctricos por la acera en dirección al centro de la ciudad y al percatarse de la presencia policial, uno de los jóvenes emprendió la huida de forma precipitada a gran velocidad.

Durante la persecución, el joven realizó maniobras evasivas. Fue entonces cuando uno de los agentes descendió del vehículo para intentar interceptarlo a pie, sin éxito, según han informado fuentes policiales en un comunicado recogido por Europa Press.

El otro agente logró reincorporarse a la persecución con el vehículo patrulla y en el transcurso de la intervención, otro funcionario policial se posicionó en la calzada para realizar señales manuales y verbales de alto al conductor del patinete, quien, lejos de detenerse, aceleró la marcha y embistió al agente.

Como consecuencia, el agente sufrió una herida incisa de consideración en la rodilla izquierda, con afectación profunda de tejidos blandos, que requirió sutura e intervención quirúrgica.

Tras un forcejeo en el que el joven ofreció resistencia "activa y violenta", según han detallado las mismas fuentes, fue finalmente inmovilizado y detenido con la colaboración del otro agente actuante.

Durante el cacheo de seguridad, se le intervino una bolsa riñonera en cuyo interior portaba un trozo de sustancia vegetal marrón, que el propio detenido identificó como hachís. Por este motivo, se procedió a su propuesta para sanción administrativa conforme a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

El detenido, menor de edad, fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias oportunas donde fue entregado a sus progenitores una vez se puso en conocimiento de la Fiscalía de Menores.