Detenido un menor por intentar robar el bolso a una mujer mayor con un fuerte tirón en Valladolid

VALLADOLID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un menor que fue retenido por varios ciudadanos tras intentar arrebatar el bolso mediante un fuerte tirón a una mujer de avanzada edad en la calle Mariemma de Valladolid.

Los hechos tuvieron sobre las 20.10 horas del 13 de noviembre, cuando agentes policiales intervinieron en una tentativa de robo con violencia en la mencionada calle tras ser alertados sobre la retención de un individuo que, al parecer, habría intentado sustraer el bolso a una mujer de avanzada edad.

Los agentes se desplazaron al lugar indicado, donde se entrevistaron con varios testigos y la víctima. Uno de los testigos manifestó que, mientras caminaba por la calle, observó cómo un joven intentaba arrebatar por la fuerza el bolso a una señora mayor.

Al percatarse de la situación, comenzó a gritar para llamar la atención y emprendió la persecución del presunto autor. Durante la carrera, se unió a la persecución un segundo ciudadano, quien también fue entrevistado por los agentes.

Este segundo testigo relató que, al escuchar los gritos de auxilio, corrió tras el sospechoso y logró interceptarlo a los pocos metros y regresar con él al lugar de los hechos, donde fue localizado por la patrulla policial.

La víctima, por su parte, confirmó que mientras caminaba por la calle Mariemma fue abordada por un joven que intentó arrebatarle el bolso mediante un fuerte tirón, si bien la mujer se resistió al sujetar con fuerza sus pertenencias, momento en el que escuchó gritos a lo lejos.

Tras recabar los testimonios de los presentes y proceder a la identificación del presunto autor, los agentes trasladaron al individuo a dependencias policiales para la práctica de las diligencias oportunas.

Una vez finalizadas, y en coordinación con la Fiscalía de Menores el detenido fue puesto en libertad y entregado para su custodia a sus responsables legales.