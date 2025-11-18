Detenido en Las Merindades (Burgos) cuando llevaba en su vehículo casi 200 gramos de marihuana

BURGOS 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Burgos a un varón de 37 años como presunto autor de un delito contra la salud pública tras intervenirle 184 gramos de marihuana que transportaba ocultos en el turismo que conducía.

Los hechos ocurrieron días atrás, cuando componentes del Puesto de la Guardia Civil de Villasana de Mena (Burgos) realizaban un punto de verificación de personas y vehículos en la carretera CL-629, encaminado a garantizar la seguridad ciudadana en la zona y detectar posibles ilícitos penales.

En el transcurso del dispositivo, los agentes dieron el alto a un turismo e identificaron al conductor y único ocupante, han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

Un registro al interior del automóvil permitió la localización, en la parte trasera del habitáculo, de lo que parecía ser un objeto voluminoso completamente envuelto en una bolsa de plástico.

A requerimiento de los agentes, el hombre mostró el contenido del bulto sospechoso, un tarro de grandes dimensiones en cuyo interior se podía observar una sustancia vegetal fragmentada, cuyas características la hacían compatible en apariencia con la marihuana, como más tarde se demostró.

La elevada cantidad intervenida -un total de 184 gramos- reforzaba la hipótesis de su destino al tráfico, al exceder de manera notoria la compatible con el autoconsumo.

Por ello, los agentes procedieran a la detención in situ del varón y a su posterior trasladado a dependencias oficiales, donde se instruyeron las correspondientes diligencias que ya han sido puestas a disposición, junto con el detenido, de los Juzgados de Instrucción de Villarcayo.