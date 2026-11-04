Detenido tras una persecución en Valladolid con un coche robado que acabó en llamas

VALLADOLID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Valladolid ha detenido a un varón de 55 años por delitos de hurto de vehículo, contra la seguridad vial y por atentado contra agente de la autoridad, después de robar un coche que encontró abierto, huir de su propietario y de los agentes municipales y acabar con una colisión contra un árbol y otro turismo que causó un incendio en el vehículo sustraído.

Los hechos se produjeron en la noche del pasado lunes, 2 de noviembre, cuando un varón llamó a la Policía en torno a las 22.40 horas ya que había visto cómo, mientras subía unos efectos a su vivienda en la zona de la plaza Circular, un individuo se llevaba su coche el cual había dejado abierto.

El propietario se subió a un taxi para seguir al vehículo robado, que circuló, según ha informado la Policía Municipal a Europa Press, por las calles Cervantes, Cardenal Mendoza, Colón, Alamillos y Pólvora, donde fue localizado por la patrulla de la Policía Municipal que había sido comisionada tras el aviso.

Los agentes de servicio se pusieron a su altura en el cruce de Pólvora con la plaza Luis Braille e indicaron al individuo a través de la ventanilla que la bajara y le dieron el alto.

Pero el conductor, "de manera sorpresiva" aceleró "bruscamente" lo que obligó a uno de los agentes a apartarse para no ser atropellado.

Los agentes se subieron a su vehículo e iniciaron la persecución por Gabriel y Galán hasta que en la cercana plaza de Rafael Cano el turismo sustraído colisionó contra un árbol, al que derribó, y salió rebotado contra otro turismo estacionado al que golpeó. El impacto causó daños en otro vehículo cercano.

Además, el coche robado empezó a arder, por lo que los agentes tuvieron que hacer uso del extintor hasta la llegada de los Bomberos, mientras tanto también debieron salir tras el individuo que conducía el coche, que había intentado huir a pie pero fue alcanzado y detenido por hurto de vehículo a motor, delito contra la Seguridad Vial y atentado contra agente de la autoridad.