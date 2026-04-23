Detenido en Ponferrada tras desmantelar la policía un cultivo 'indoor' de marihuana en una nave industrial. - POLICÍA NACIONAL DE PONFERRADA

Los agentes intervinieron numerosas plantas, hachís, material de cultivo y un arma de fuego PONFERRADA (LEÓN), 23 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Ponferrada (León) han detenido a un varón como presunto autor de un delito contra la salud pública, tras desmantelar un cultivo 'indoor' de marihuana ubicado en una nave industrial con vivienda y anejos. Además, se investiga su implicación en un delito de defraudación de fluido eléctrico y otro de tenencia ilícita de armas.

La investigación fue desarrollada por el Grupo de Estupefacientes, que inició las pesquisas hace varios meses tras recibir informaciones procedentes de distintas fuentes. Estas apuntaban a la posible existencia de una plantación interior de marihuana en una nave donde residía el ahora detenido, quien además estaba relacionado con personas previamente detenidas por hechos similares.

Durante la investigación se solicitó información a las compañías suministradoras de energía eléctrica, detectándose un consumo anómalo. Los agentes comprobaron el puenteo del contador y una intensidad de 33 amperios, cifras incompatibles con la escasa actividad aparente de la nave, lo que reforzó las sospechas de una acometida ilegal.

Asimismo, se realizaron labores de vigilancia, análisis de envíos de paquetería, control técnico del suministro eléctrico con la colaboración de la empresa suministradora y comprobaciones económicas. Las mismas revelaron ingresos no justificados y un elevado nivel de vida sin respaldo en ingresos legales conocidos.

REGISTRO

Con la correspondiente autorización judicial, se llevó a cabo el registro de la nave industrial y sus anejos. En el interior se halló un laboratorio clandestino de cultivo y procesado de marihuana.

Los agentes intervinieron numerosas plantas en distintos estados de crecimiento -algunas ya cortadas y en proceso de secado-, dos centrifugadoras de polen, ventiladores, lámparas LED, calefactores eléctricos, semilleros, fertilizantes, termostatos, una sulfatadora, así como tabletas de hachís y diversos recipientes con sustancia vegetal estupefaciente.

Además, se incautó un rifle calibre 22 y 95 cartuchos de la misma munición. El operativo policial culminó con la detención del investigado, al que se le imputan delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas. El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.

Este tipo de plantaciones desmantelada, cada vez más utilizadas por organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, permite a sus responsables mantener un control constante del cultivo en espacios cerrados, optimizando la producción y dificultando su detección.