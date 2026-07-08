Detenido en Ponferrada por varias agresiones en la vía pública y atacar a un policía fuera de servicio

Archivo - Dependencias de la Policía Nacional en Ponferrada (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN - Archivo

Había agredido la semana anterior en Flores del Sil a una mujer a la que fracturó la nariz

PONFERRADA (LEÓN), 8 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Ponferrada (León) a un varón como presunto autor de varios delitos de lesiones y de atentado contra un agente de la autoridad, tras protagonizar diversas agresiones en la vía pública y atacar a un agente de la Policía Nacional que intervino cuando se encontraba fuera de servicio.

Los hechos se produjeron después de que varios ciudadanos solicitaran la ayuda de un agente de la Policía Nacional que se encontraba fuera de servicio al observar cómo un individuo agredía de forma indiscriminada a varios viandantes, lo que generó una situación de riesgo para la integridad de las personas.

El agente intervino para impedir que continuaran las agresiones, momento en el que el presunto autor reaccionó de forma violenta y le agredió, causándole lesiones de consideración en un ojo, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

A pesar de las lesiones sufridas, el agente mantuvo la intervención hasta que un vecino acudió en su ayuda. Entre ambos lograron reducir y retener al agresor hasta la llegada de las patrullas de la Policía Nacional, que procedieron a su detención.

El detenido ya había sido identificado y era buscado por otra agresión ocurrida el sábado anterior en el barrio de Flores del Sil. Presuntamente, golpeó de forma reiterada a una mujer que se encontraba en la terraza de un establecimiento, a la que causó una fractura de los huesos de la nariz.

Según las mismas fuentes, un ciudadano que trató de auxiliar a la víctima también resultó agredido antes de que el presunto autor abandonara el lugar.

ACTITUD MUY AGRESIVA

Tras su ingreso en los calabozos de la Comisaría de Ponferrada, el detenido mantuvo una actitud muy agresiva y un elevado estado de agitación. Los agentes intentaron en repetidas ocasiones que depusiera su actitud, sin conseguirlo, y llegó a golpear la puerta de la celda y otros elementos de las dependencias policiales.

Ante la imposibilidad de controlar la situación, se solicitó la asistencia de los servicios sanitarios, que lograron estabilizar al detenido antes de proceder a su traslado al Hospital de El Bierzo, donde permanece ingresado en la Unidad de Psiquiatría.

Las diligencias policiales por los presuntos delitos de lesiones y atentado contra agente de la autoridad han sido remitidas a la autoridad judicial, a la espera de los correspondientes informes médicos y forenses.