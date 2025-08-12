Detenido en Rioseco (Valladolid) por hurtar y quemar de una furgoneta que provocó un fuego de más de tres hectáreas

VALLADOLID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en el marco de la operación 'Copidori' a un hombre como presunto autor del hurto de una furgoneta en Medina de Rioseco (Valladolid) que, tras ser incendiada, originó un fuego que calcinó tres hectáreas y media de cereal, según han informado fuentes del Instituto Armado.

Las investigaciones comenzaron tras la denuncia de la víctima, que informó de la sustracción de la furgoneta y las herramientas que guardaba en su interior de una nave agrícola de su propiedad. El vehículo apareció más tarde calcinado en otra localidad de Tierra de Campos, y las llamas se extendieron a un terreno agrícola próximo.

La investigación permitió identificar al presunto autor, quien estaría detrás tanto del hurto como del incendio del vehículo y del terreno anexo. La colaboración ciudadana resultó determinante para la resolución del caso.

Las diligencias instruidas y el detenido han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Medina de Rioseco.