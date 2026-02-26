Detenido por robar en 20 coches dentro de un garaje durante la misma noche en Candeleda (Salamanca)

SALAMANCA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la localidad de Candeleda al autor de los veinte robos con fuerza en coches estacionados en un garaje comunitario de Salamanca, en el Paseo del Rollo, durante la noche del 3 de febrero.

El hombre entró en varias ocasiones al garaje y tras forzar los vehículos para acceder al interior, salió con los efectos sustraídos, han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los hechos tuvieron lugar en un garaje comunitario del Paseo del Rollo y fueron denunciados en dependencias policiales esa misma mañana.

Varios propietarios observaron que tenían las ventanillas fracturadas, el interior revuelto, y vieron que en la misma planta del garaje había un gran número de vehículos con daños similares por lo que comunicaron los hechos en dependencias policiales.

Fue entonces cuando una dotación policial fue comisionada al lugar de los hechos, donde comprobó que había un total de 20 vehículos con cristales fracturados, los interiores revueltos y algunos de ellos presentaban el marco de la puerta dañado.

Tras entrevistarse con varios de los propietarios que se encontraban allí, estos manifestaron que echaban en falta efectos del interior como balizas, mandos de garaje, navegadores, gafas y dinero, además de otros objetos.

Una vez realizadas las oportunas gestiones de investigación, la Policía Nacional pudo determinar la filiación completa del autor de los hechos, que era el mismo en todos ellos.

Como resultado de los mecanismos de cooperación policial y de intercambio de información, el hombre identificado como autor de los veinte robos en los vehículos estacionados en el garaje fue detenido esta semana por funcionarios de Policía Local en la localidad abulense de Candeleda.

Una vez finalizadas todas las diligencias, el detenido pasó a disposición de la Autoridad Judicial, a la cual se dio cuenta de todos los hechos.