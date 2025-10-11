Detenido por robar cinco paquetes de tabaco y cerveza en una gasolinera de Valladolid

Archivo - Sucesos.- En libertad tras amenazar con una cadena metálica a un familiar en Valladolid - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Valladolid ha detenido a un hombre como presunto autor de un robo con fuerza tras haber sustraído cinco paquetes de tabaco de una máquina expendedora, además de unas latas de refresco y cerveza en una gasolinera de la capital vallisoletana.

A media mañana del viernes, agentes en servicio fueron comisionados a una estación de servicio tras recibir el aviso del responsable del establecimiento que aseguraba haber reconocido al presunto autor del robo ocurrido la madrugada pasada al proporcionar una detallada descripción de un varón.

Una vez en el lugar, los agentes localizaron en las inmediaciones a un individuo que coincidía plenamente con las características aportadas, según han informado fuentes policiales en un comunicado recogido por Europa Press.

Al intentar identificarlo, el hombre se mostró "poco colaborativo", lo que dificultó el proceso. El requirente aseguraba que ese era el mismo individuo que había robado en la gasolinera horas antes.

El responsable del establecimiento relató además que otro empleado de la gasolinera había observado el día anterior --9 de octubre-- a un hombre con las mismas características que merodeaba por la zona.

Ante la sospecha, los agentes acompañaron al individuo a una ubicación cercana que él mismo indicó como su residencia, donde encontraron cinco paquetes de tabaco, dos latas de refresco y cinco latas de cerveza.

Los agentes, conocedores de que los productos sustraídos durante la noche incluían tabaco y cerveza, mostraron los efectos al requirente, quien los reconoció sin lugar a dudas como parte de lo robado.

Los objetos fueron devueltos a la gasolinera y tras lo manifestado por el responsable de la gasolinera, los agentes procedieron a la detención del individuo y su traslado a dependencias policiales.

Además, se llevaron a cabo gestiones de verificación con los paquetes de tabaco intervenidos. La trazabilidad del producto fue confirmada por el Destacamento de Fiscal y Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid, que permitió establecer que todos los paquetes tenían como destino final un estanco que resulta ser el que suministra el tabaco a la máquina objeto del robo que está instalada en la gasolinera.

El varón ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial en la mañana de hoy que he decretado su libertad.