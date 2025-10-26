Detenido por robar una mochila con objetos valorados en más de 400 euros en Valladolid

Archivo - Sucesos.- Detenido un técnico de reparación móvil por enviarse vídeos privados de una clienta en Valladolid - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

VALLADOLID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un varón, al que le constan 18 antecedentes policiales, por robar una mochila con objetos valorados en más de 400 euros en un establecimiento de la calle Platería, en el centro de Valladolid.

Los hechos ocurrieron sobre las 20.30 horas del pasado 21 de octubre, cuando una patrulla recibió un aviso que informaba del hurto al descuido de una mochila propiedad de una clienta, según ha informado la Policía Nacional a través de un comunicado.

El indicativo de UPR en moto se personó en el establecimiento, donde visionó las grabaciones de seguridad y transmitió por la red interna las características físicas del autor.

Los agentes localizaron al sospechoso minutos después en la Plaza Cantarranas, junto a una terraza, quien al detectar la presencia policial, intentó disimular al acercarse a una mesa ocupada por jóvenes.

Dado que coincidía plenamente con la descripción facilitada, los agentes procedieron a su identificación y la informaron de la existencia de imágenes que lo vinculaban con el hurto.

El detenido condujo voluntariamente a los agentes hasta el extremo de la terraza, donde había ocultado la mochila sustraída, que contenía efectos personales de la víctima.

Tras contactar con el indicativo se confirmó que el valor de los objetos sustraídos, que incluían un teléfono móvil y dinero en efectivo, superaba los 400 euros.

El individuo fue detenido en ese momento y trasladado a las dependencias del Grupo I de Investigación de la Comisaría de Parquesol. El detenido, a quien le constan 18 antecedentes policiales, fue puesto a disposición de la autoridad judicial que decretó su libertad.