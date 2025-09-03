Detenido por robar y sacar en una mochila dos jamones de la cocina de un hotel de Valladolid

VALLADOLID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido en Valladolid como presunto autor de un delito de hurto que fue cometido en la cocina de un hotel de la capital de la que sacó metidos en una mochila dos jamones valorados en 489,44 euros.

Según han informado fuentes policiales los hechos se remontan al pasado 26 de agosto cuando el responsable de un hotel de Valladolid denunció los hechos en la Comisaría de Parquesol tras lo que se iniciaron las pesquisas policiales para determinar quién y cómo había hurtado los dos jamones.

La investigación permitió determinar que en un momento de descuido por parte de los trabajadores de recepción del hotel un hombre había accedido el 25 de agosto a una sala restringida a personal y desde allí había entrado en la zona de cocinas del establecimiento. Una vez en las cocinas, entró en la zona de refrigeración y se hizo con dos jamones que introdujo en una mochila que portaba tras lo que abandonó el establecimiento antes de que nadie se diera cuenta.

Cuando el segundo de cocina echó en falta el género sustraído, el presunto autor ya se había ido del hotel. Según han precisado las mismas fuentes, se da la circunstancia de que el varón que cometió el hurto, había sido ya denunciado meses antes por personal del hotel cuando fue sorprendido accediendo al interior también por una zona no habilitada, presumiblemente para intentar hacerse con algún efecto.

En aquella ocasión fue identificado por una dotación de Policía Nacional que acudió al lugar tras lo que abandonó el hotel y al parecer en otras ocasiones se le había visto merodear por el establecimiento intentado acceder a las zonas de trabajadores.

Por todo esto, los investigadores detuvieron a este hombre en la tarde del 2 de septiembre como presunto autor de un delito de hurto, y tras haberle oído en declaración y finalizar la fase documental de la investigación, se puso en conocimiento de la autoridad judicial las diligencias policiales practicadas, y quedó en libertad.