Detenido en Salamanca por agredir con un arma blanca a su expareja por una deuda de 100 euros

SALAMANCA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer por lesiones con arma blanca a su expareja en Salamanca, provocadas como ha asegurado el agredido, por una deuda de 100 euros.

Los hechos se produjeron en la calle por la noche, cuando la mujer se abalanzó contra el hombre con un arma blanca, una agresión por la que el varón sufrió cortes en un hombro y en el abdomen.

Cuando los agentes llegaron al lugar, la autora ya no se encontraba ahí, puesto que lo había abandonado precipitadamente, mientras la víctima fue atendida por una ambulancia y trasladada al hospital dada la naturaleza de las lesiones recibidas.

Posteriormente, el varón denunció los hechos en dependencias policiales, e indicó que el ataque podría venir derivado de una deuda que aún mantenía con ella de 100 euros, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

También relató que, en días anteriores a la agresión, la mujer ya le había amenazado, y le había dado alguna bofetada, e incluso había llegado a quitarle un móvil que le ha arrebatado cuando se encontraba en la terraza de un bar.

Posteriormente, y con motivo de los hechos descritos, la mujer fue detenida. Tras realizarse todas las gestiones documentales oportunas se dio cuenta al Juzgado de Instrucción de Guardia de Salamanca mediante la remisión de las diligencias tramitadas, y la detenida pasó a disposición de su titular.