Detenido en Salamanca tras dar, por sorpresa, un puñetazo a una personas en la cara y robarle 50 euros y tabaco

SALAMANCA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre que ha agredido a otro con un puñetazo en la cara para arrebatarle 50 euros y un paquete de tabaco, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Los hechos han ocurrido en un parque de Salamanca pasadas las 23.00 horas, cuando un joven, al que la víctima conocía por haberlo visto en otras ocasiones, se le ha acercado y, de manera sorpresiva, le ha propinado un puñetazo en la cara que le ha hecho caer al suelo.

Seguidamente, el detenido le ha quitado 50 euros que llevaba y un paquete de tabaco.

La víctima recibió el puñetazo en el ojo, lo que le ha ocasionado lesiones de las que ha tenido que ser asistido posteriormente en un centro sanitario.

Como consecuencia de la agresión, las gafas de la víctima han resultado dañadas, así como su teléfono móvil, que ha quedado inservible al fracturarse completamente la pantalla.

Tras las gestiones de investigación pertinentes, el autor de los hechos ha sido identificado y, una vez localizado, ha sido detenido por un presunto robo con violencia, que ha ocasionado lesiones en la víctima y daños en las gafas de visión y en su teléfono móvil.

Una vez finalizados todos los trámites documentales oportunos en las dependencias policiales se ha dado cuenta de los hechos a la Autoridad Judicial, a cuya disposición ha pasado el detenido.